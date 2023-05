La cerimonia termina il 9 giugno

Ieri sera la cena del fantino ha aperto il weekend del Palio. Domani tutte le contrade organizzeranno nei manieri la cena propiziatoria della vigilia. A chiudere il Palio sarà invece la traslazione della Croce dalla Basilica di San Magno alla contrada vincitrice. Si tratta dell’ultima cerimonia di rito della rievocazione storica del Palio di Legnano. Con la Traslazione della Croce dalla Basilica della città alla chiesa della contrada vincitrice del Palio si concludono le celebrazioni del Palio di Legnano. Durante questa cerimonia, la contrada oltre a prendere in custodia la Croce di Ariberto da Intimiano riceverà il Peso: una scultura di 1176 grammi d’argento che riassume in sé lo spirito e l’essenza della manifestazione storica legnanese. Appuntamento a sabato 3 giugno alle 19 in Piazza San Magno. Il 9 giugno, per una notte, le otto chiese di contrada saranno aperte ai visitatori. Sarà l’occasione per poter scoprire quel peculiare legame che lega le contrade, il Palio e le chiese del territorio che, per l’occasione, verranno allestite come durante le cerimonie d’investitura. Visite guidate, un’eccezionale esposizione di oggetti usati secondo i cerimoniali, per comprendere da vicino queste peculiari celebrazioni religiose.