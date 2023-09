La carica degli 11mila a Legnano: tutti pronti a sedersi sui banchi

La carica degli 11mila e 359: tanti sono gli alunni e gli studenti che, in questi giorni, andranno a sedersi sui banchi delle scuole di Legnano riempiendo un totale di 531 classi. Gli istituti comprensivi (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) registrano un totale di 4mila e 155 fra alunni e studenti, suddivisi in 200 classi.

L’istituto comprensivo con più iscritti si conferma quello di via dei Salici con 1.248 per 60 classi, dei quali 383 alla secondaria Dante Alighieri, 299 alla primaria Mazzini, 329 alla primaria Rodari e 237 alla scuola dell’infanzia Collodi. Particolarmente affollato anche il comprensivo Bonvesin della Riva con 1.122 iscritti per 53 classi, dei quali 510 alla secondaria Bonvesin, 210 alla primaria De Amicis, 197 alla primaria Don Milani e 205 alla scuola dell’infanzia di via Cavour.

Sono in tutto 1.026 iscritti per 50 classi invece gli alunni del comprensivo Manzoni dei quali 408 alla secondaria Tosi, 406 alla primaria Manzoni, 117 alla primaria Pascoli e 95 alla scuola dell’infanzia Frank. Il comprensivo Carducci, infine, si ferma a 759 iscritti per 37 classi: 187 alla primaria Carducci, 201 alla primaria Toscanini, 167 alla primaria Deledda e 204 alla secondaria Montalcini. Una grossa fetta della popolazione scolastica è poi rappresentata dagli alunni degli istituti superiori statali che totalizzano 4mila e 380 iscritti per 217 classi.

Ad avere il maggior numero di iscritti è l’Istituto Bernocchi con 1.661 studenti divisi in 85 classi. Segue l’istituto Carlo Dell’Acqua con 1.449 studenti divisi in 77 classi, mentre il liceo Galilei si assesta su 1.270 studenti divisi in 55 classi. Per quanto riguarda le scuole paritarie, gli iscritti alle scuole dell’infanzia sono 914, alle primarie 491, 372 alle secondarie di primo grado e 515 alle secondarie di secondo grado. Lo Ial Lombardia, infine, porta al via della stagione scolastica 290 iscritti.

P.G.