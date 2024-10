La battaglia contro il cancro. Parte un test su 51 pazienti sottoposti a chemioterapia

L’ospedale di Legnano partecipa a una sperimentazione per migliorare lo stato nutrizionale e il benessere dei malati di cancro sottoposti a chemioterapia, focalizzandosi sui pazienti con tumore al pancreas metastatico. La ricerca coinvolge 51 pazienti, di cui 34 riceveranno un integratore naturale Synchro Levels, mentre 17 un placebo, in uno studio in doppio cieco. La sperimentazione sarà condotta in vari ospedali lombardi, tra cui l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano e l’Asst Ovest Milanese di Legnano, con l’obiettivo di ridurre la tossicità delle terapie e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Ulteriori studi saranno necessari per confermare questo potenziale effetto.

L’integratore è prodotto da Aurora Biosearch, una società di ricerca specializzata in oncologia, neurologia e medicina rigenerativa. L’integratore è stato sviluppato per sostenere il paziente durante e dopo le cure oncologiche e contribuisce al rafforzamento dell’organismo. Le terapie oncologiche spesso indeboliscono il paziente e in certi casi costringono i medici a sospendere le cure. Aurora Biosearch è da anni impegnata nello studio sulla tumor reversion e tumor dormancy. Nell’ambito delle ricerche ha registrato un brevetto internazionale su un mix speciale di miRNAs ed ora sta lavorando allo sviluppo di un futuro farmaco.

Tutti i pazienti di Legnano verranno adeguatamente valutati e supportati dal punto di vista nutrizionale nel corso di tutto il periodo di studio, indipendentemente all’appartenenza all’uno o all’altro gruppo, come avviene normalmente per i pazienti oncologici in queste istituzioni.

Ch.S.