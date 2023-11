Rescaldina, 21 novembre 2023 - Un kit di benvenuto per i nuovi nati a Rescaldina. Da ieri è possibile recarsi presso la farmacia comunale di via Pineta n.1 a Rescalda per ritirare in omaggio un "kit nascita" dedicato al proprio bambino per i genitori dei bambini nati nel corso dell'anno 2023 e residenti a Rescaldina. Prima di recarsi in farmacia è necessario ritirare però la lettera all'Ufficio Servizi Sociali in via Matteotti al primo piano primo negli orari di apertura al pubblico, ovvero lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 10:00 alle 13:30. Mercoledì dalle 16:30 alle 18:15 e sabato dalle 9:00 alle 11:30. Quello attuale sarà il quinto anno di distribuzione in paese, dopo l’introduzione in via sperimentale nel 2019 e la replica negli anni successivi: l’iniziativa comporterà per le casse comunali una spesa di circa 4mila euro. Nel pacco le famiglie troveranno un tubetto di crema all’ossido di zinco, un detergente per il bagnetto, una confezione da 72 salviettine umide, una crema corpo e una guida per maternità, paternità e adozione. Il costo di ogni kit sarà pari a 35,47 euro: il comune si è impegnato all’acquisto di 100 kit, con una spesa di poco superiore ai 3.500 euro.