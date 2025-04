Istituto scolastico rimesso a nuovo. Facciata rifatta e sprechi dimezzati

Migliore comfort termico degli ambienti interni, risparmio del 30% sui costi energetici. Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della facciata principale dell’istituto scolastico Leonardo da Vinci. L’intervento ha migliorato la qualità dello stabile grazie a un progetto di efficientamento energetico.

Le opere hanno interessato la vecchia facciata, con un sistema a serramenti a taglio termico dotati di vetri termoisolati ad alte prestazioni. La riqualificazione ha comportato un investimento di 195mila euro: finanziato per 105mila euro con fondi comunali e per 90mila euro con contributo statale stanziato nella Legge di bilancio 2020. La nuova facciata, caratterizzata da profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, garantisce una dispersione di calore più che dimezzata.

S.V.