Inveruno, trovato ordigno bellico in un cantiere: scatta l’allarme

Inveruno (Milano), 20 ottobre 2023 - Una bomba della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata nella frazione di Furato. Durante i lavori in un cantiere privato è stato rinvenuto un ordigno bellico che ha mandato in allarme non solo il proprietario del cantiere ma tutta la frazione inverunese.

È scattata la procedura per la messa in sicurezza dell’area e sono intervenuti sul posto gli artificieri. Fortunatamente, come spiega il sindaco Sara Bettinelli, l'allarme è poi rientrato: "L’operazione di bonifica si è conclusa tranquillamente, l’ordigno è risultato essere vuoto ed è stato rimosso". La bomba è stata portata via senza la necessità di farla brillare.

All'inizio di agosto l’alzaia del fiume Ticino, tra Somma Lombardo e Golasecca, era stata chiusa per precauzione, dopo che nel fiume è stata ritrovata una bomba da mortaio da 81 mm, risalente agli anni della Seconda Guerra Mondiale