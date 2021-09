Ruba le offerte dalla chiesa di San Martino a Inveruno: fermato e denunciato. A darne notizia lo stesso sindaco Sara Bettinelli: "Grazie ad un intervento della nostra polizia locale è stato fermato e denunciato per furto aggravato un uomo di 46 anni, di Cinisello Balsamo, che si è reso responsabile di furto delle offerte presenti nelle cassette all’interno della chiesa di San Martino". Gli agenti di Inveruno erano stati allertati dal parroco del paese, don Marco Zappa, che era presente in chiesa al momento del compimento del reato. L'uomo era poi scappato ma è stato fermato lungo via Grandi per poi essere portato in comando. Il maltolto è tornato alla parrocchia.



