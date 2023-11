Legnano, accusano malesseri e chiamano i soccorsi: quattro intossicati dal monossido di carbonio

Legnano (Milano), 9 novembre 2023 – Sono stati loro a chiamare il 118, perché tutti accusavano una sensazione di malessere e questo, oltre al fatto che non si fossero ancora coricati per la notte, li ha probabilmente salvati: una famiglia di quattro persone, un trentenne e tre persone intorno alla 50ina, è stata vittima di una intossicazione da monossido di carbonio nella serata di ieri nell’appartamento di una palazzina di cinque piani in via Sardegna 36 nella quale la famiglia vive.

L’allarme è scattato poco dopo le 22 quando i quattro hanno iniziato ad accusare malesseri di vario tipo: immediata la chiamata al 188 e sul posto sono arrivate in breve le squadre dei Vigili del Fuoco di Legnano con tre ambulanze. Due delle persone presenti nell’appartamento sono state soccorse in codice verde e altre due in codice giallo per essere trasportate poi a Milano per il trattamento in camera iperbarica. Nessuna di loro è in pericolo di vita.

In un secondo momento sono stati poi i vigili del fuoco a identificare la causa dell’intossicazione, vale a dire un problema a una canna fumaria del condominio. Sul posto sono arrivati per le verifiche di rito e la ricostruzione di quanto accaduto anche i carabinieri della Compagnia di Legnano.