"Interventi urgenti per limitare la velocità"

Sono urgenti in città, a Gallarate, interventi per garantire la sicurezza stradale. A sollecitare attenzione è il capogruppo del Pd in consiglio comunale Giovanni Pignataro che questa sera durante la seduta consiliare chiederà con il question time all’amministrazione comunale quali soluzioni intenda adottare, a cominciare dalla necessità di ridurre la velocità dei veicoli. Fa rilevare Pignataro: "Il mancato rispetto dei limiti di velocità costituisce una delle principali cause di incidenti, che mettono a repentaglio la vita e la salute soprattutto di pedoni e ciclisti" sottolineando che la città è priva di qualunque sistema di rallentamento della velocità.

In proposito il sindaco Andrea Cassani (nella foto) ha detto di recente che si sta studiando la posa di alcuni attraversamenti rialzati, ma per l’opposizione occorre agire con urgenza. Il capogruppo del Pd fa rilevare inoltre un altro pericolo, la sosta selvaggia sui marciapiedi vicino alle scuole. Sul problema giorni fa è stato annunciato dall’amministrazione, prosegue Pignataro "il posizionamento di archetti per impedire la sosta su tutta via Cantoni, interessata dal parcheggio selvaggio sui marciapiede di chi accompagna i figli alla scuola Sacro Cuore, ma lo stesso problema esiste in tutte le altre scuole". Quindi la proposta è di istituire strade scolastiche con divieto di transito dei veicoli negli orari di entrata e uscita degli studenti, sull’esempio di Sciaré e Cedrate. Dove non è possibile, conclude "occorre posizionare idonea segnalazione delle zone di uscita scolastica". R.F.