Insubria, omaggio a Maria Cattoni

Un anno fa se ne andava Maria Cattoni, medico chirurgo e appassionata studiosa sconfitta da un tumore all’età di 36 anni. L’Università dell’Insubria ha deciso di ricordarla con un premio di laurea promosso dal Centro di ricerca in Chirurgia mini-invasiva dell’ateneo. Obiettivo dell’iniziativa dare risalto agli studi di giovani laureati che abbiano elaborato una tesi di laurea magistrale sperimentale nell’ambito della chirurgia toracica e dell’oncologia toracica. Nei giorni scorsi è stata assegnata la prima edizione: vincitrice Giorgia Cerrettani, proclamata dottore in Medicina e chirurgia lo scorso marzo.

Alla cerimonia in rettorato a Varese erano presenti i familiari di Maria Cattoni: la madre Delfina e il papà Fausto. Intervenuto in collegamento Eric Vallières, direttore del Lung cancer program dello Swedish cancer institute di Seattle, dove Maria Cattoni aveva lavorato per un anno. La vincitrice del premio nel suo discorso di ringraziamento ha sottolineato l’importanza della presenza per i giovani medici di figure di riferimento che possano guidare il percorso, indicando proprio nella giovane dottoressa scomparsa quel riferimento che tutti dovrebbero avere. "Se io mi sono appassionata a questo lavoro, lo devo anche e soprattutto alla dottoressa Cattoni", ha detto.

Lorenzo Crespi