Incursioni dei ladri nei negozi Parrucchiere preso di mira Bottino scarso ma tanti danni

di Graziano Masperi

Ancora un’attività danneggiata dall’incursione dei ladri. Ieri il parrucchiere MG Hair Studio di Magenta ha dovuto tenere chiuso per riparare i danni causati dall’azione di una banda di malviventi entrati a rubare e fuggiti con pochi soldi. Vito Macchia, il titolare, spiega che l’incursione è avvenuta tra la mezzanotte e le sei del mattino, quando sono arrivati sul posto di lavoro e hanno trovato la finestra scardinata. "Hanno provato a rompere il vetro, ma non ci sono riusciti perché è anti sfondamento – racconta – alla fine sono riusciti nel loro intento usando un chiavistello. Una volta nel salone hanno buttato tutto all’aria e si sono diretti verso la cassa".

Il bottino ammonterebbe a circa duecento euro, comprese le mance lasciate dai clienti ai parrucchieri. Non sarebbero stati presi prodotti o attrezzature da lavoro. Ma il danno ha costretto il titolare a tenere chiuso. "Prima di riaprire dobbiamo avere la finestra in sicurezza – continua – Ci stiamo già lavorando, è questione di poche ore".

I ladri hanno colpito in via Santa Crescenzia, una zona centralissima a due passi da piazza Liberazione. Nessuno ha sentito rumori strani o notato movimenti sospetti. Difficile che si possa pensare di risalire ai responsabili.

Negli ultimi tempi sono stati diversi gli esercizi commerciali, soprattutto del centro, presi di mira dai ladri. Anche un parrucchiere è stato colpito, in via IV Giugno. In quell’occasione i ladri arraffarono del materiale, rasoi e altro. Colpiti soprattutto i bar, ma anche un fruttivendolo. Pochi soldi e tanto lavoro da fare per i commercianti che hanno subito il furto o un semplice tentativo andato a vuoto. La denuncia è stata presentata dai carabinieri, che stanno intensificando i controlli nella zona.