Incidente sulla Boffalora Malpensa: 38enne si schianta contro guard rail a Castano Primo

Ancora un incidente lungo la Boffalora Malpensa. Questa volta nel tratto compreso tra Castano Primo e Vanzaghello. Un automobilista di 38 anni stava percorrendo la superstrada in direzione Malpensa quando, giunto all’altezza di Castano Primo, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il guard rail. L’urto è stato molto violento, tanto che l’auto è rimasta incastrata sotto le lamiere.

È accaduto ieri mattina verso le 8.30 quando è scattato l’allarme con il codice rosso della massima urgenza. Si temevano gravi conseguenze per il 38enne a bordo e così sono giunti sul posto un equipaggio della Croce Rossa di Busto Arsizio E l’automedica. Fortunatamente la situazione è andata tranquillizzandosi e l’automobilista, sottoposto alle prime cure sul posto, è stato stabilizzato per essere poi portato all’ospedale di Legnano in codice giallo. Dagli accertamenti svolti dalla Polizia Stradale di Magenta ha fatto tutto da solo, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Resta da capire se sia stato un malore improvviso a fargli perdere il controllo dell’auto. I disagi sono stati limitati e la Polizia Stradale di Magenta ha dovuto chiudere il tratto di superstrada solo per un quarto d’ora, per rimuovere l’auto incastrata sotto il guard rail.

Graziano Masperi