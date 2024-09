Due camion finiscono fuori strada sulla Milano-Torino: 6 chilometri di code

Grave incidente sull'autostrada A4 Torino-Milano tra Marcallo Mesero e Novara Est, in direzione Torino. L'incidente ha visto coinvolti due tir di aziende biellesi che sono finiti fuori strada. Uno trasportava birre e bibite che si sono rovesciate per terra, vicino alla corsia di emergenza. Al momento non si hanno particolari sulla dinamica dell'incidente.

L'incidente tra Marcallo Mesero e Novara Est: due tir fuori strada

Sul posto sono intervenuti polizia stradale, 118 e vigili del fuoco. Inevitabili le conseguenze sul traffico veicolare, con code di 6km tra Marcallo Mesero e Novara Est. Questa sera, tra le ore 21 e le 6 del giorno successivo, il tratto sarà chiuso al traffico resterà chiuso per il recupero dei due mezzi pesanti.