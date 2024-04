Incendio doloso a Nerviano: va a fuoco la piattaforma ecologica di via Bergamina

Nerviano (Milano), 6 aprile 2024 – Ha origini dolose l’incendio che nella serata di sabato ha interessato la piattaforma ecologica in via Bergamina a Nerviano: alle ore 19:50 le fiamme si sono infatti sprigionate nella zona della struttura nei pressi dell’ingresso dell’area, quella adibita ad ufficio. Avvertiti di quanto stava succedendo, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che in breve hanno domato le fiamme: le prime verifiche effettuate dagli stessi vigili del fuoco hanno permesso di rilevare elementi utili per considerare l'evento di origine dolosa. Sul posto è intervenuto per verificare i danni anche il responsabile della ditta Gesem, società appaltatrice della gestione rifiuti per il comune di Nerviano. L’area per la raccolta rifiuti è provvista di un impianto di videosorveglianza con telecamere che monitorano solo l’ingresso carrabile principale. I carabinieri della Stazione di Nerviano sono intervenuti sul posto e si stanno occupando delle indagini del caso.