Incendio nel fienile a Robecco sul Naviglio: capannone distrutto dal rogo

È andato completamente distrutto il capannone dell’azienda agricola BoPa di Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio. Un incendio partito al suo interno lo ha devastato e le operazioni di verifica e messa in sicurezza continueranno anche nei prossimi giorni. Tutto è successo verso le 7.30 di ieri mattina in via don Primo Mazzolari, sede dell’azienda agricola. Le prime fiamme sono partite all’interno di un capannone di circa 700 metri quadrati che conteneva fieno. Il rogo è diventato incontrollabile nel giro di pochi minuti.

"Abito in una casa a poche centinaia di metri da qua – racconta un uomo – ho sentito degli scoppi e sono uscito a vedere cosa stesse succedendo. C’era già gente in strada, molto allarmata, perché una lunga colonna di fumo bianco si stava levando nel cielo". Colonna di fumo che, in un attimo, era visibile ad almeno un paio di chilometri di distanza. I vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona, nel mezzo delle campagne del Parco del Ticino, hanno avviato le operazioni di spegnimento dapprima dislocando un’autopompa all’esterno per poi continuare all’interno dell’azienda.

Lavori che si sono rivelati complicati per la difficoltà di domare le fiamme che hanno attaccato il fieno. Nonostante i continui getti d’acqua le fiamme non ne volevano sapere di spegnersi e continuavano ad alimentare lingue di fuoco. Giunte sul posto autopompe, una scala e la botte dai distaccamenti vicini. Nonché personale del movimento terra con l’ausilio di una ruspa per rimuovere il fieno. Giunta sul posto anche la Polizia locale. Saranno ora da chiarire le cause del rogo: i danni sono ingenti e ancora da calcolare nel loro preciso ammontare.

Graziano Masperi