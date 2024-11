Incanti con la musica d’autore. Uno spettacolo d’altri tempi sul palco del Teatro Manzoni

Si avvicina il penultimo appuntamento di “Eventi in Jazz”. Un nuovo tassello si aggiunge alla rassegna che quest’anno porta un tocco di originalità e sorpresa: oggi al Cinema Teatro Manzoni si esibiranno Salvatore Bonafede, pianista di fama internazionale, l’Orchestra dei Mandolinisti Bustesi, simbolo della tradizione mandolinistica italiana, e il ballerino di tip tap Tommaso Maria Parazzoli, campione mondiale 2022. La serata si annuncia come un viaggio alle radici del jazz, in un mix di musica e danza che promette di sorprendere. Bonafede, pianista riconosciuto a livello internazionale per il suo stile originale, eseguirà un repertorio ispirato al ragtime, la musica popolare negli Stati Uniti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, da cui poi si evolse il jazz. "Sarà un ritorno alle origini - spiega - alla musica che si ascoltava prima con il corpo e poi con le orecchie".

Sul palco lo accompagneranno Roberto Piccolo al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria, in un trio che proporrà brani del suo album Sicilian Opening, tra cui Italian Ingegno e Sicilian Opening. Bonafede si unirà poi ai Mandolinisti Bustesi, che eseguiranno con lui celebri ragtime come The Entertainer di Scott Joplin. Parazzoli completerà l’atmosfera degli anni Trenta e Quaranta con una performance di tip tap.

"Eventi in Jazz" si concluderà il 15 novembre a Castellanza: il Cinema Teatro Dante ospiterà la Verdi Jazz Orchestra diretta dal Maestro Pino Jodice, affiancata dal sassofonista Emanuele Cisi. La big band, composta da studenti del Conservatorio G. Verdi di Milano, presenterà l’album Flying over the Clouds, prodotto dall’etichetta Abeat Records. Inizio concerti: ore 21. Biglietti: 12 euro intero; 10 euro per i 20-26 anni; gratuito per gli under 20.