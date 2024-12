Inaugurato l'albero degli auguri: un abete decorato dalla comunità

L’albero degli auguri, un abete di 2 metri e mezzo, è stato inaugurato vicino alla biblioteca.

Alla sala lettura oppure all’ufficio relazioni col pubblico del municipio si potrà ritirare il kit appositamente confezionato dalle volontarie e scrivere un pensiero augurale alla comunità. Il kit gratuito sarà disponibile da oggi e prevede un biglietto di Natale, una bustina di plastica entro cui riporlo una volta scritto (in modo da preservarlo dalle intemperie) e un nastrino per poterlo appendere sui rami, contribuendo così alla decorazione dell’intero albero. Un work in progress.

"Un piccolo ma significativo gesto per ricordare che siamo tutti parte di una stessa comunità, che con il contributo di ciascuno di noi può diventare più bella e più accogliente", hanno commentato gli amministratori.