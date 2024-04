In sella con nuovo slancio: "Sulle orme degli Usa"

Nuovi video promozionali, un ricco programma di uscite sul territorio, colonnine di ricarica, official point e segnaletica. In vista dell’estate sono tante le novità di Doyoubike, il progetto lanciato nel 2021 dalla Camera di Commercio di Varese per incentivare il cicloturismo. Un’iniziativa che prosegue con slancio, visti i numeri sempre più alti di un comparto che continua a crescere: secondo l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, nel 2023 in Italia si sono contati oltre 56 milioni di presenze legate ai cicloturisti, in aumento del 4% anche rispetto a quel 2019 che rappresentava finora il punto di riferimento. E l’impatto economico supera i 5,5 miliardi (+35% nell’arco di dodici mesi). Una domanda in crescita che Varese punta a soddisfare sempre di più, con i suoi 2mila chilometri di percorsi mappati, le oltre 50 guide e i circa 80 official point sul territorio, ovvero qualificati operatori commerciali – tra accoglienza, ristorazione e servizi – a contatto diretto con i visitatori.

Varese si è messa in vetrina dal 5 al 7 aprile alla Fiera del Cicloturismo di Bologna, raccogliendo feedback positivi da parte di tour operator internazionali. Ora la promozione continua con tre nuovi video dedicati ad altrettante aree del territorio: Valli del Verbano, Ticino e Lago Maggiore. Clip che portano la firma del regista Marco Tessaro. A breve partiranno le riprese per altri tre cortometraggi relativi alle aree di Comunità Montana del Piambello, Parco del Campo dei Fiori e Parco Pineta.

Intanto prendono il via i tour guidati sul territorio, con escursioni dal 21 aprile fino a metà ottobre in tutta la provincia. Altra novità è la segnaletica degli itinerari, che verrà posata a breve. Seguirà gli standard dell’Imba, l’ente internazionale competente in materia. "Varese sarà tra i primi territori ad adottarli in Italia con il Trentino, seguendo l’esempio che viene da gran parte d’Europa oltre che dagli Stati Uniti", commenta il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello. Infine continua l’installazione delle colonnine di ricarica per le e-bike. Già predisposte nelle aree del Piambello e delle Valli del Verbano, stanno raggiungendo anche le altre zone. Saranno 38.