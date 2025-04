In paese doppia fascia tricolore. Una al giovanissimo Alessandro

La fascia tricolore in questo Comune può essere indossata da due persone: dal sindaco Ada Rattaro, eletta dai cittadini alle Amministrative della primavera 2024, e da Alessandro Luce, nominato alla guida del Consiglio comunale dei ragazzi. Il baby Parlamentino, dopo le elezioni a scuola, si è ritrovato l’altra mattina in municipio per scegliere appunto il sindaco. A sua volta Alessandro Luce ha indicato Zoe Luisi come vice. A far parte del Consiglio sono Martina Coccoluto, Matteo Furio, Raoul Graziano, Caterina Cellamare, Giuseppe Barbaro, Simona Console e Riccardo Tartaglia.

"Come ho detto loro, li ringrazio per il coraggio e l’entusiasmo con cui si sono buttati in questa avventura che per il nostro Comune è una novità. Si tratta di un’espressione di democrazia di cui tutti, soprattutto in questo momento storico, abbiamo molto bisogno – commenta il sindaco Ada Rattaro – Se i giovani sono il nostro futuro, preferisco pensare che si cominci a costruirlo insieme a loro, da adesso. Un ringraziamento particolare ai docenti del Rodari, agli assessori Belcuore, Murgia e al consigliere Cellamare che hanno sostenuto questa proposta".

Alle elezioni erano state presentate due liste. A ottenere più voti è stata “Progetto città: cambiare insieme, vivere meglio“ che indicava appunto Alessandro Luce come candidato sindaco. Prima della fine dell’anno scolastico il baby Consiglio si radunerà per discutere proposte volte a migliorare la vivibilità del paese. I Consigli comunali dei ragazzi, realtà in diversi Paesi europei, mirano a far esprimere i giovani in modo coerente, dar loro l’idea di fare parte di una comunità.

G.Ch.