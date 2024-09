In fuga investe una agente della Locale

Momenti concitati in piazza Mazzini a Castano Primo dove una donna, agente della polizia locale, è stata investita da un automobilista ed è finita al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, fortunatamente senza traumi gravi. Ne avrà per alcuni giorni, ma di certo la vicenda avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e solo per fortuna si è risolta senza tragedie. Tutto è accaduto verso le 13 di ieri quando un automobilista ha parcheggiato di fronte al comando della polizia locale nella zona centrale del paese. Naturalmente gli agenti sono subito intervenuti per sanzionarlo e invitarlo ad andarsene immediatamente perché, in quel punto, non era possibile sostare. L’automobilista aveva però della cocaina in auto e, per non avere problemi, ha pensato bene di tentare la fuga ripartendo di scatto investendo una donna, che era appunto l’agente della polizia locale di Castano.

La sua fuga è durata poco perché si è subito schiantato contro l’auto della polizia locale ed è stato bloccato. L’agente ha riportato alcune ferite e così i colleghi hanno allertatosubito la sala operativa dell’emergenza e urgenza, che ha inviato sul posto l’equipaggio di turno della Croce azzurra di Buscate. Una lesione al collo e un’altra alla spalla destra, questo il bilancio per la donna. È stata stabilizzata per essere poi trasferita, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale legnanese. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Castano Primo, che hanno bloccato l’automobilista per procedere nei suoi confronti con le formalità burocratiche di rito. Sono tuttora in corso di valutazione i reati nei quali è incappato e le sanzioni che gli verranno comminate.

Graziano Masperi