In fuga con la cassaforte del supermarket

Colpo notturno al supermercato Tigros: ladri in fuga nei campi, refurtiva abbandonata. Notte movimentata a Cuggiono, dove una banda di ladri ha tentato il colpo grosso nel supermercato Tigros di via Lattuada. I soliti ignoti, dopo aver forzato la porta di carico merci, si sono introdotti furtivamente all’interno dell’edificio. Intorno alle 3.40, i malviventi hanno forzato la recinzione di metallo per entrare nel supermercato. Nonostante l’allarme scattato immediatamente, i ladri sono riusciti a penetrare all’interno. Con rapidità hanno individuato e asportato una cassaforte, pianificando quella che sembrava una fuga sicura. Ma il piano dei malviventi è stato bruscamente interrotto: il suono dell’allarme, attivato dal sistema di vigilanza, ha richiamato in pochi minuti i carabinieri della stazione di Cuggiono. Sentendosi braccati, i ladri hanno abbandonato la cassaforte nei campi circostanti e sono scappati a mani vuote nella notte.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare la refurtiva intatta, che è stata immediatamente restituita al supermercato. Resta l’allerta per un colpo studiato nei dettagli ma fallito sul più bello, grazie alla risposta rapida delle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Cuggiono conducono oggi le indagini sull’accaduto con uno sguardo alle telecamere a circuito chiuso installate nelle vicinanze che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili. C.S.