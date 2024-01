Imprese e commercio ai raggi X. Aziende del Varesotto lo sforzo di innovare premia

Il tessuto imprenditoriale varesino "dà i numeri" con la nuova indagine realizzata dall’Ufficio studi e statistica della Camera di Commercio di Varese. E le cifre che emergono ben rappresentano lo sforzo verso il futuro che continua da parte degli operatori economici con l’attività generata dalle loro aziende e tutti i loro collaboratori. Se è vero che le sedi legali d’impresa diminuiscono leggermente a quota 58.408, considerando invece anche i punti produttivi - quali laboratori, officine, stabilimenti, magazzini e filiali - si assiste a una lieve crescita. I dati relativi alle localizzazioni produttive presenti sul territorio analizzate dall’ente camerale su base Registro Imprese evidenziano infatti come al 31 dicembre 2023 siano 76.116, in aumento di 84 unità rispetto ai dodici mesi precedenti. la nuova indagine realizzata dall’Ufficio studi e statistica della Camera di Commercio di Varese. perché quest’ultimo dato, meglio rappresentativo del sistema economico, evidenzia ancora una volta come il nostro modello produttivo mantenga quella caratteristica dell’imprenditorialità che, di generazione in generazione, le è diventata propria. Insomma, una continuità nello sforzo di innovare e di caratterizzarsi per la qualità produttiva che è premessa per guardare al futuro con quella voglia di fare che è indispensabile condizione di un buon andamento economico, a vantaggio delle imprese stesse e, più in generale, di tutti i cittadini". Uno sguardo più attento all’andamento settoriale evidenzia che gli ambiti maggiormente dinamici, in crescita nel numero di imprese attive nonostante la generale e lieve flessione, sono quelli dei servizi e, sull’onda lunga di bonus e incentivi, delle costruzioni, dove le unità locali sono passate da 11.970 a 12.120 nell’arco dell’ultimo anno. Per i servizi invece l’incremento ha riguardato in particolare le attività finanziarie e assicurative (ora sono 2.662), quelle professionali (3.602), quelle sanitarie (1.244), oltre alle agenzie di viaggio e le consulenze alle imprese (3.658). Quindi un’analisi sulla forma giuridica delle realtà produttive varesine, da cui emerge una conferma, ovvero la prevalenza delle imprese individuali, che rappresentano oltre il 50% di quelle attive. La crescita percentualmente più significativa riguarda però le società di capitale, in particolare le srl.