"Il voto in condotta servirà a portare più responsabilità"

Anche questa volta, come lo scorso anno all’Alessandrini, è intervenuto il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Troppi i casi che salgono alla ribalta della cronaca, un po’ in tutta Italia. Troppi i casi di docenti insultati e aggrediti dai ragazzi per fare finta di niente e considerare la situazione sotto controllo. Il problema esiste e va affrontato. Il Ministro ha contattato direttamente il dirigente scolastico esprimendo solidarietà per il brutto episodio avvenuto un mese fa.

"Esprimo la mia vicinanza al professore aggredito, al dirigente e a tutta la comunità scolastica", ha detto il Ministro. Se la scuola ha scelto di espellere dall’istituto professionale Lombardini il ragazzo, che dovrà continuare il suo corso di studi in un altro istituto scolastico, quali iniziative intende prendere il Ministero per far fronte al problema? "Intendiamo ridare valore al comportamento degli studenti – ha affermato – e, per questo, siamo intervenuti con la riforma della condotta ripristinando il principio della responsabilità individuale". G.M.