Il volo inclusivo "Abbia messo le ali e scoperto Varese pilotando l’aliante"

di Lorenzo Crespi

Un gruppo di una decina di degenti dell’Unità spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano ha vissuto ieri una giornata ricca di emozioni nei cieli sopra Varese. All’Aero Club Adele Orsi (Acao) si è svolta l’iniziativa "Non cammino ma volo", che a Calcinate del Pesce mancava da qualche anno a causa della pandemia. Un appuntamento nato nel 2016 in Acao grazie alla volontà della presidente Margherita Acquaderni e del socio pilota Osvaldo Chiara, con la collaborazione della coop Spazio Vita Italia e di Aus Niguarda e Aus Sportiva. In una mattinata di condizioni perfette per volare gli ospiti del progetto hanno davvero "messo le ali": accompagnati dai piloti dell’aeroclub hanno potuto osservare le bellezze del territorio dall’alto. A dargli il benvenuto, con l’augurio di un buon volo, le autorità, dal vicesindaco di Varese Ivana Perusin al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

"Dare le ali a chi non può usare le gambe è qualcosa di bellissimo, capace di dare un grande senso di libertà a chi purtroppo, magari dopo un incidente, non ha più provato quella sensazione", ha detto il governatore, che si è poi rivolto ai partecipanti. "La vostra capacità di reagire in modo positivo a una situazione difficile è da ammirare".

I pazienti, alla loro prima esperienza su un aliante, hanno occupato il posto del passeggero, ma all’Acao di Varese c’è anche la possibilità per chi vuole imparare di conseguire il brevetto di volo. Un velivolo è stato infatti appositamente modificato permettendo il pilotaggio con il solo ausilio delle mani, che sostituiscono la pedaliera.

"È sempre una grandissima gioia vedere il sorriso di chi scende dall’aliante dopo il primo volo - commenta la presidente di Acao Margherita Acquaderni, - negli ultimi anni abbiamo dedicato grande impegno a questo progetto e lo abbiamo perseguito con determinazione. Oggi siamo l’unico Aero Club del Nord ad offrire questa opportunità".