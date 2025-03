Il vicequestore Romano lascia il commissariato

Era arrivata a Legnano a guidare il commissariato di via Gilardelli nel febbraio del 2022: ieri il vicequestore Ilenia Romano ha salutato la città e le realtà con cui ha avuto modo di relazionarsi in questi anni di lavoro. Romano ha preso servizio al Compartimento di polizia ferroviaria, settore operativo Milano Centrale. Ieri a Villa Jucker ha ricevuto il caloroso saluto di quanti hanno condiviso con lei l’impegno nella gestione dell’ordine pubblico e degli eventi principali che caratterizzano la città. "Il tempo porta via con sé quasi tutto, ma non i momenti vissuti, non le emozioni. Il tempo trattiene i ricordi e, finché esiste il ricordo, non esiste separazione definitiva - ha detto Romano nel suo saluto -. Lascio Legnano portando con me la pienezza di tante gioie vissute e la fierezza dei risultati conseguiti, che non sarebbero stati possibili senza i dialoghi interistituzionali, i confronti con i colleghi e le preziose collaborazioni con tutte le associazioni che hanno condiviso i nostri obiettivi".P.G.