Il titolo di "Giusto tra le nazioni" al maresciallo della Finanza Cortile Una cerimonia partecipata per consegnare un importante riconoscimento in ricordo di due persone che hanno fatto il bene di Clivio: il maresciallo Luigi Cortile e la signora Nella Marazzi Molinari. Assegnato loro il titolo di "Giusto tra le nazioni" per aver aiutato molti ebrei a fuggire durante la Seconda guerra mondiale.