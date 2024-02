Il secondo Galà dello sport con atleti e società vincenti: "Orgogliosi dei risultati"

Alla seconda edizione del Galà dello Sport, sabato 24, saranno premiati gli atleti e le associazioni sportive che si sono distinti, lo scorso anno, con vittorie nelle competizioni di riferimento o piazzamenti in gare di alto livello. Novità di quest’anno, la sezione dedicata alla carriera, visto che in città ci sono società e associazioni sportive che hanno raggiunto traguardi importanti: 30, 60 e 70 anni di attività.

"Vogliamo premiare le nostre eccellenze con un evento distintivo e di livello", spiega Stefano Carnevali, assessore allo Sport. "Premieremo le vittorie ottenute nelle principali competizioni di riferimento per ogni atleta o società, a prescindere dal livello assoluto di queste gare e dall’età degli sportivi coinvolti". Per i risultati del 2023, è prevista la consegna di oltre 50 riconoscimenti. "Sono tanti i talenti locali nello sport", osserva Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che collabora all’evento con la Consulta dello sport. "Ci vuole impegno e duro lavoro per arrivare a risultati in solitaria o con un team, tanto nello sport come nel lavoro e nella vita. A tutti i premiati voglio dire che sono orgoglioso dei risultati che hanno raggiunto".

Sabato è previsto anche un collegamento con Massimo Gadda, che a livello calcistico è forse l’espressione più importante che Busto Garolfo abbia avuto: ha militato in serie A e ora allena il Ravenna in D.

Durante la serata sarà presentato L’Atlante dello sport, una pubblicazione informativa che raccoglie tutti i luoghi dove è possibile fare sport in paese, dal velodromo, alle palestre, passando anche per parchi ed installazioni sportive all’aperto. Ch.S.