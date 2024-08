Il sasso diventa un gatto. Un’altra puntata della caccia al tesoro

Un bel sasso ovale diventato un gattone arancione grazie ad una buona dose di fantasia, tempera e creatività è stato “liberato“ in giro per il paese dando il via ad una nuova puntata di una riuscita e apprezzata caccia al tesoro. Così Caronno Pertusella è entrata nel circuito dei “Sassolini“ una simpatica iniziativa social iche evidentemente ha fatto proseliti anche nel Saronnese. Tutto parte sul social network con il gruppo “Sassolini“ di cui fanno parte 47.336 utenti ed è attivo da tre anni con l’idea di "rubare un sorriso in un periodo difficile". In sostanza si invita a disegnare e colorare un sasso scrivendo dietro #Fb Sassolini con il cap della città in cui poi lo si liberare. Chi lo trova deve fotografarlo (fronte e retro) e condividere la foto sul gruppo con il cap del luogo di ritrovamento. Chi trova il sassolino può decidere se tenerlo o se liberarlo. In questo circuito è entrata anche la città di Caronno Pertusella. Dalla primavera scorsa sono stati “liberati“ e poi trovati a Caronno dei sassi disegnati e colorati. Negli ultimi giorni l’altra puntata con una caronnese che ha trovato un nuovo sassolino decorato. "Sono contentissima perché è da un po’ che seguo questi gruppi. Trovarlo ti rende felice. Ora è tutto mio". S.G.