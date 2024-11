Il ritorno dei lilla. Tutto pronto allo stadio Mari

Il cuore lilla torna a battere e domenica sarà una giornata che renderà più vivo il suo calcio. Lo Stadio Giovanni Mari spalancherà le sue porte per accogliere l’abbraccio della città, per festeggiare il ritorno a casa dell’Ac Legnano e rendere omaggio a un nome che vibra di storia e leggenda: Gigi Riva. Il rito d’apertura, solenne e familiare insieme, vedrà la presenza del sindaco Lorenzo Radice e dell’assessore allo sport Guido Bragato. Accanto a loro, come roccaforti lilla, il presidente Sergio Zoppi, il direttore generale Eros Pogliani e il direttore sportivo Nicola Caserta. Ma il centro simbolico del momento sarà Oscar Sissa, nipote dell’indimenticabile Gigi, figura che lega passato e futuro in una trama di emozioni senza tempo.

Durante l’intervallo, un gesto che racchiude un mondo: la targa commemorativa dedicata a Gigi Riva sarà scoperta al centro della tribuna, un tributo che celebra il suo spirito combattente, simbolo di uno sport nobile e radicato nei valori più veri. Tradizione e passione saranno il filo conduttore della giornata. Due hostess sfileranno lungo il perimetro del campo indossando le storiche divise bianca e lilla, mentre le note solenni dell’Inno Nazionale Italiano innalzeranno l’atmosfera a un livello epico, da lacrime e pelle d’oca. Un calcio accessibile, proprio come la storia che celebra. I prezzi popolari richiamano il popolo lilla: curva Ultras a 5 euro, tribuna al prezzo unico di 10 euro. Ingresso gratuito per donne e under 16. Non manca il tocco popolare: domani in piazza San Magno, sarà allestito uno stand per acquistare i biglietti in anticipo e prenotare le maglie ufficiali della stagione 2024-2025. Contro la Caronnese, squadra in forma con 8 risultati utili consecutivi, non sarà una semplice partita. Christian Sormani