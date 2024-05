Il riscatto dei ragazzi passa da piccole colture e cura del verde

Lo scorso mese l’incontro con il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e il docente Antonio Nicaso. Oggi sono circa 25 giovani che si cimentano, guidati da un educatore e giardiniere, nella cura del verde e nella coltivazione di verdure ed erbe aromatiche. La "Cittadella dei ragazzi", il Centro polifunzionale per i giovani dai 14 ai 25 anni in condizioni di grave disagio psicosociale (di via San Francesco), aggiunge un altro tassello alla sua operatività.

"Vogliamo continuare con un ciclo di incontri importanti, che aiuterà i nostri ragazzi a riflettere sul valore della bellezza – afferma Patrizia Corbo, presidente del Piccolo principe (nella foto) e anima del progetto –. Il prossimo appuntamento, che avverrà entro l’estate, sarà su "La bellezza e l’empatia degli spazi", lo stiamo preparando, intereverranno un esperto di neuroscienze cognitive e un architetto". In novembre, a cavallo tra la Giornata dedicata alla lotta alla violenza di genere e alla Settimana dell’infanzia, ci sarà il terzo incontro, a tema "La bellezza dell’amore". Mentre la prima data (per motivi di sicurezza) è stata riservata e chiusa, le altre saranno aperte a tutti.

Silvia Vignati