Il progetto di sinergia tra i vigili non piace a tutti: via alla raccolta firme

Più sicurezza per i cittadini, più competenza negli interventi. Il Comando unico delle Polizie locali di Nerviano e Pogliano va in questa direzione. La convenzione, grazie alle sinergie tra i due Comandi, garantirà ai cittadini di Nerviano più pattuglie di Polizia locale sulle strade e un turno serale tutti i fine settimana. Agenti con elevata specializzazione in grado di contrastare la microcriminalità, insieme con il Comando dei Carabinieri, potranno avviare controlli qualificati negli esercizi pubblici, contrastare le discariche abusive, preservare il decoro urbano e garantire il rispetto delle regole. La sede operativa del Comando unico sarà a Pogliano. La sindaca di Nerviano, Daniela Colombo, spiega: "Non si tratta di militarizzare il territorio, si tratta di raggiungere un obiettivo pragmatico: offrire più sicurezza. Creiamo un’economia di scala, strutturando un unico corpo di 18 agenti, che si muoveranno su un unico territorio. Saranno figure fortemente specializzate, per esempio in infortunistica stradale. Nerviano e Pogliano sono Comuni limitrofi e unendo le forze possiamo offrire solo vantaggi. Consideriamo poi che Regione Lombardia offre premialità importanti alle Amministrazioni che si convenzionano. Il progetto suscita forti reazioni. Da un lato non piace, ed è in atto una raccolta firme, che ha vede alleati Pd e Lega. Dall’altro raccoglie il plauso della presidente nazionale (Associazione professionale Polizia locale d’Italia), Silvana Paci. S.V.