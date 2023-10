Il profilo di Hitler a Busto Arsizio: FdI scarica Attolini, bufera politica

Un’immagine semplicemente raccappricciante. Quella di Adolf Hitler ritratto a mezzo busto che si staglia su una montagna, il volto che per

una sorta di “trompe l’oeil“, creato dalla neve e dal costone

roccioso della cima, sembra sorridere soddisfatto dopo l’attacco di Hamas a Israele.

A pubblicarla, sabato, sul suo profilo Facebook, Francesco

Attolini l’amministratore unico

di Agesp, l’azienda municipale

multiservizi che a Busto Arsizio

si occupa tra l’altro della gestione di gas e della raccolta

dei rifiuti. Passata quasi inosservata nel corso del fine

settimana, ieri quell’immagine

ha scatenato – com’era lecito

attendersi – una bufera politica

che ha travolto in pieno

l’esponente politico di Fratelli

d’Italia. L’indignazione del Pd

e di tutta l’area di sinistra (e non solo), con la richiesta subito arrivata di dimissioni immediate da ogni incarico politico e amministrativo, ha costretto alla fine i vertici di FdI a intervenire. E così in serata è arrivata la decisione del coordinatore provinciale del partito di Meloni, Andrea Pellicini. "Per chi è impegnato in politica non c’è spazio per atti di questo tipo – queste le parole di Pellicini – nemmeno se fatti per scherzo o superficialità. Fratelli d’Italia è inflessibile. Per questo motivo ho revocato ad Attolini l’incarico di commissario di FdI a Samarate. Sarà poi lui a spiegare le motivazioni di questa pubblicazione, anche nelle competenti sedi del partito". In bilico ormai anche il suo incarico ai vertici di Agesp: si parla già di richiesta di dimissioni, che molti danno per scontate, da presentare entro la giornata di oggi. Se ancora nel corso del pomeriggio di ieri vigeva il silenzio all’interno del centrodestra bustocco, e da parte del sindaco Emanuele Antonelli, un vertice fra segretari e capigruppo convocato in serata ha messo all’ordine del giorno il caso Attolini. E non sembra che per il manager, fino alla scorsa settimana destinato a scalare

i vertici della politica varesina, ci siano spazi di trattativa.