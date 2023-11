Il premio di Ruoteclassiche al Museo Cozzi di Legnano finisce su Rai2

Legnano (Milano) – Best in Classic di Ruoteclassiche al Tg2 Motori. Un altro successo per il Museo Cozzi di Legnano che finisce sulla Rai al tg2 speciale motori. "Grazie a Maria Leitner per l’attenzione che sempre riserva al motorismo storic" spiegano dal Museo.

In tv finisce Elisabetta Cozzi con la vice direttrice di Quattroruote/Ruoteclassiche Laura Confalonieri alla consegna del premio come Miglior museo e collezione dell’anno. Si tratta di una collezione unica: le automobili esposte, suddivise in berline, coupé e spider, rappresentano un patrimonio importante per la storia dell’automobile italiana.

Tutta la produzione della Casa del Biscione dal 1950 al 2015. Tra i modelli più antichi spiccano la 6C 2500 Sport Freccia Oro, detta “Gobbone” e la 2500 Super Sport 105 HP cabrio, entrambe del 1950. Due le auto uniche al mondo: l’Alfa 155 del Record di Velocità e la Giulia 1600 TI Super Quadrifoglio Verde, unico esemplare prodotto in grigio. La collezione nasce dalla passione del legnanese Pietro Cozzi per l’Alfa Romeo, passione che lo porta a collezionare dal 1955, anno di fondazione dell’omonima concessionaria, un esemplare per ogni modello prodotto dal Biscione, scelto tra l’allestimento più performante o interessante ai fini del collezionismo. Gabriele e Oscar Buratti hanno firmato il design concept del Museo. Gli spazi, diversi e correlati, sono caratterizzati da tre colori: il bianco dell’edificio che emerge dal tessuto urbano con tagli architettonici forti. Il rosso, psichedelico e straniante, che accoglie i visitatori e li traghetta nel luogo delle emozioni. Il nero che sottolinea gli oggetti esposti affinché spicchino e siano protagonisti come gioielli preziosi.