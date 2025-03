Il piccolo chiosco al parco Pattani sarà demolito

Dopo il chiosco-bar del Parco Castello, in attesa di una nuova “ripartenza” all’indomani dei problemi emersi con la precedente gestione e la chiusura, anche quello collocato nei giardini Pattani, a poche centinaia di metri, scompare, seppur momentaneamente, dalla mappa della città: malridotto e pericolante, infatti, il piccolo edificio verrà demolito a partire da domani.

A darne comunicazione è l’Amministrazione cittadina, che ha ordinato la chiusura dell’area per evitare pericoli. Il giardino sarà infatti chiuso al pubblico da domani, mercoledì 5, e fino a venerdì 7 marzo per consentire i lavori di abbattimento. L’immobile, da tempo inutilizzato per la precaria situazione della copertura, era stato transennato già tempo fa per ragioni di sicurezza: "Con l’abbattimento del chiosco procede il percorso di riqualificazione – spiegano i portavoce dell’Amministrazione legnanese – cominciato qualche anno fa con la sostituzione dei giochi per i bambini e che l’Amministrazione intende proseguire dotando quest’area verde di un nuovo bar, che è importante per diversi motivi: perché punto di passaggio, rappresentando una cerniera tra la zona centrale, la piazza Mercato e il cimitero Monumentale.

Perché collocata in un sistema di parcheggi (liceo, piscina, via Castello e piazza Mercato) e perché attraversata da una ciclabile, la Linea 15 Cambio, che presto si connetterà, lungo l’Olona, a Legnano".

Di certo, la ricostruzione e poi l’ingresso di un nuovo gestore del chiosco non sono però un affare che si risolverà rapidamente: l’iter procedurale per realizzare il nuovo chiosco, infatti, richiederà diversi passaggi e quindi non potrà essere perfezionato a breve.

La ricostruzione del chiosco sarà comunque il primo passo per aprire la visuale del giardino da viale Gorizia, “collegandolo” all’area verde che si sviluppa sul lato opposto della strada. Con questo intervento di “pulizia” e risistemazione, in ogni caso, è evidente che, con la primavera alle porte, viene meno anche la possibilità di avere un piccolo punto ristoro all’interno del parco, frequentato soprattutto da bambini piccoli con i loro genitori.

Una situazione che si va a sommare ai recenti problemi collegati al chiosco del Parco Castello: la società che si occupava del punto ristoro nella più frequentata area verde cittadina, infatti, come spiegato in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, a far data dal 9 gennaio 2025 risulta cessata a causa della sua messa in liquidazione giudiziale.

P.G.