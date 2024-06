Il Parco domani è una palestra a cielo aperto Al Parco Alto Milanese di Castellanza parte la "Palestra a cielo aperto 2024", iniziativa di ginnastica dolce gratuita per tutte le età. Coinvolte associazioni e centri per persone con disabilità. Promossa dal Consorzio Pam, favorisce l'aggregazione sociale e l'attività motoria in un ambiente verde.