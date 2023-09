Il Parco Alto Milanese e Legnano ripuliti da un esercito di volontari

"Credo che "Puliamo il mondo" sia importante sicuramente come gesto simbolico, ma anche come atto concreto: domenica si è pulito il Parco con tanti volontari e tanto impegno". Davide Turri, presidente del Parco Alto Milanese, commenta così l’iniziativa nel dì di festa, promossa da Legambiente Busto Verde in collaborazione con il Consorzio Parco. "Il significato più bello di questa manifestazione sta nel fatto che le persone dedicano il proprio tempo, mettono a disposizione la loro giornata per la cura di uno spazio comune, e questo dimostra l’amore per il nostro Parco". Domenica mattina ha preso parte alle operazioni anche Barbara Megetto, presidente Legambiente Lombardia. Poi sono intervenuti Mirella Cerini, sindaco di Castellanza, e Lorenzo Radice, sindaco di Legnano. Alla mattina si è svolta la pulizia su Borsano, con tre gruppi da 20 persone l’uno. Almeno una ventina i sacchi riempiti. E il pomeriggio si è svolto "Puliamo il mondo bimbi", con una ventina di piccoli. S.V.