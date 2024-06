Il Palio è già scattato. San Bernardino ci riprova. Confermato Gavino Sanna

Gavino Sanna confermato come fantino della Contrada San Bernardino per il Palio 2025. La decisione arriva dopo una prestazione eccezionale nell’ultima corsa, dove la contrada biancorossa è arrivata in finale. "Il capitano Domenico Gumina, in continuità con il lavoro svolto per il Palio 2024, ha comunicato la riconferma di Gavino Sanna, come fantino scelto per difendere la giubba di Contrada al Palio del 25 maggio 2025" recita la nota. La Commissione Corsa per il Palio 2025 sarà così composta: addetto corsa Palio, Gildo Lilli; addetto corsa Provaccia, Davide Gorletti; barbaresco Mattia Panizzolo; veterinario Elettra Merlini. Inoltre, i cavalli del Palio saranno nuovamente affidati alla Scuderia Milani, che ha già collaborato con successo con la contrada in precedenti edizioni. La riconferma di Gavino Sanna segna una continuità importante per la Contrada San Bernardino, che punta a consolidare i risultati ottenuti e a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni nel Palio del prossimo anno. Sanna è un fantino italiano noto per la sua partecipazione a vari Palii, inclusi il Palio di Siena e altre manifestazioni simili in Italia.

Nei giorni scorsi Valter Pusceddu è stato ingaggiato dalla Contrada Sant’Erasmo di Legnano come fantino per il Palio 2025. La scelta di Pusceddu da parte della Contrada Sant’Erasmo non è casuale: il fantino ha dimostrato più volte la sua capacità di affrontare con successo le sfide delle corse di cavalli, diventando un punto di riferimento nel panorama dei Palii italiani. La sua conoscenza delle strategie di gara e la sua abilità nel gestire i cavalli in situazioni di alta pressione lo rendono una risorsa preziosa per qualsiasi contrada.