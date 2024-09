Il PalaBorsani è pronto. Sarà una stagione ricca tra basket, volley e show

Presentata la stagione 2024/25 del PalaBorsani: sport, spettacoli e nuove sinergie. È stata ufficialmente presentata la stagione 2024/25 del PalaBorsani di Castellanza, gestito da Sport+Knights Events. Il calendario promette un ricco programma di eventi sportivi, con il basket e il volley in primo piano, oltre a numerosi spettacoli. Il presidente Marco Tajana ha illustrato le principali novità, tra cui i lavori di miglioramento della struttura, ribattezzata "CasaKnights". Tra gli interventi più significativi, la messa in sicurezza della vetrata dell’edificio e i progetti futuri che prevedono il rinnovo degli spogliatoi e l’installazione di un pallone esterno per gli allenamenti, in attesa di finanziamenti regionali o possibili collaborazioni con comuni limitrofi come Legnano.

La stagione prenderà il via simbolicamente con il derby di basket tra Legnano Basket e Saronno, previsto per il 2 ottobre. Inoltre, il PalaBorsani cambierà presto nome grazie a un nuovo sponsor. Tajana ha evidenziato l’importanza della gestione affidata a Sport+Knights Events per otto anni, un accordo che permetterà di sviluppare progetti a lungo termine, sia in ambito sportivo che per eventi futuri, con l’obiettivo di trasformare il PalaBorsani in un vero centro polifunzionale.

Cristina Borroni, vice sindaco di Castellanza, ha sottolineato la necessità di stringere collaborazioni con i comuni vicini, in particolare con Legnano, per creare sinergie che possano rendere il PalaBorsani un punto di riferimento per la comunità e per eventi che vadano oltre lo sport. La collaborazione con Legnano, come indicato dall’assessore Guido Bragato, presente all’evento, appare una possibilità concreta per il futuro.

Intanto domenica 29 settembre alle 18 esordio per il Legnano basket coi Knights che vanno a Piacenza. I biancorossi hanno incontrato la Bakery in amichevole il 07 settembre scorso giocando una buona partita vinta per 64-76. Ma le amichevoli estive devono essere sempre prese con una visione abbastanza oggettiva del momento della stagione, anche se i Knights avevano già dato prova di solidità con una bella gara corale sia in attacco sia in difesa con Mastroianni mattatore con 5 triple.