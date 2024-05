Il PalaBorsani cambia gestore e scrive il futuro

Si è conclusa nei giorni scorsi la gara d’appalto pubblica per individuare il concessionario che gestirà per i prossimi 8 anni, dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2032, il PalaBorsani. L’attuale contratto di gestione, in capo a Castellanza servizi patrimonio, terminerà infatti il 31 luglio 2024. "Come stabilito nel Documento unico di programmazione 2024-2026 approvato nel Consiglio comunale dello scorso dicembre - afferma il vicesindaco Cristina Borroni - abbiamo deciso di avviare il percorso per attivare nuove modalità di gestione del PalaBorsani, con la riconsegna della struttura al Comune e la ricerca di operatori economici a cui affidarlo in concessione, con obiettivi di ottimizzazione e efficientamento". La gestione sarà affidata alla società "Sport+ Knights events". La società è nata dalla collaborazione tra Sport+, con sede a Castellanza, e la società Legnano basket. Nella gara d’appalto sono comprese tutte le prestazioni, le forniture e le manutenzioni ordinarie per dare un servizio completo e far sì che il nuovo gestore assicuri lo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative, aggregative per lo svago e la socializzazione dei cittadini, in linea con la destinazione d’uso dell’immobile e delle sue pertinenze, attraverso il buon funzionamento del PalaBorsani e il mantenimento e l’adeguamento delle attrezzature necessarie. Tra gli obiettivi prioritari da raggiungere nel corso dell’anno c’è la tutela delle società sportive castellanzesi (con particolare attenzione alle società con atleti giovani e residenti in città) e la garanzia del mantenimento di un target agonistico degli utilizzatori, con la partecipazione ai campionati nazionali di volley e basket.

Silvia Vignati