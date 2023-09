Il maggiore Laghezza nuovo comandante dei carabinieri a Legnano

Un nuovo comandante per la Compagnia Carabinieri. Arriva in città il maggiore Pietro Francesco Laghezza, 46 anni, da Avellino e con una precedente esperienza di comandante a Saronno. Nato in Puglia, laureato in giurisprudenza, sposato e padre di due bambine di 12 e di 7 anni, Laghezza ad Avellino ha comandato per tre anni il Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale, dove ha condotto svariate operazioni contro la criminalità organizzata. In passato ha anche rivestito l’incarico di comandante della Compagnia di Taranto. L’ufficiale, dopo aver frequentato il 37° corso d’Istituto per ufficiali superiori, ha vissuto un’esperienza in Puglia al comando di un plotone dell’11° Reggimento Puglia. La prima uscita ufficiale a Legnano è avvenuta per la mostra “Carlo Mari – Io Milano” a Palazzo Leone da Perego. Il militare ha preso il posto del tenente colonello Alfonso Falcucci che andato alla guida del Ros della Compagnia di Ancona.