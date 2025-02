Il grazie di mamma e figlia. Dono speciale all’ospedale. Un nuovo monitor fetale

Riconoscenti per le cure ricevute dai sanitari dell’ospedale Fornaroli, hanno voluto “ripagare” queste attenzioni con una importante donazione al reparto di ginecologia-ostetricia. E così ieri mattina mamma Bruna, papà Luca e la piccola Elisa, che oggi ha quasi 9 mesi, hanno rivisto i volti dei medici che, "con elevata professionalità e una grande umanità mi hanno curata nel corso del mese in cui sono rimasta ricoverata". "Non solo i medici. Ho avuto la stessa attenzione anche da parte degli infermieri, degli operatori socio sanitari, persino gli specializzandi", ha sottolineato la mamma della piccola.

Ma non è stato un incontro casuale. I coniugi Bruna e Luca hanno portato in dono al reparto un monitor fetale. Questo è un dispositivo medico che viene utilizzato durante la gravidanza per monitorare la frequenza cardiaca del feto e per monitorare le contrazioni uterine della madre. Uno strumento che viene utilizzato principalmente durante il travaglio e il parto per valutare il benessere del bambino e per rilevare eventuali problemi che potrebbero sorgere. La signora Bruna era quasi giunta al termine della gravidanza quando i sanitari del reparto che l’avevano in cura le consigliarono il ricovero avendo riscontrato dei rischi per la salute della mamma e della bambina che portava in grembo.

Un periodo di degenza e di cura che ha permesso di scongiurare i pericoli paventati. "Questo regalo davvero sentito è a nome della piccola Elisa e del nonno Sergio, che è venuto a mancare poco prima del parto", hanno detto i genitori.

La donazione è avvenuta nell’area materno infantile dell’ospedale magentino, alla presenza del direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli, del direttore sanitario Valentino Lembo, dei primari Roberto Fogliani e Stefano Fiocchi, dei medici e degli infermieri dei reparti di Ostetricia e Neonatologia. Erano presenti anche i rappresentanti della Fondazione degli Ospedali che hanno definito le procedure per la donazione in collaborazione con Patrizia Morani, già assessore al welfare di Magenta e vicina alla famiglia di Bruna, Luca e della piccola Elisa.

Il monitor fetale è già pronto all’uso in una delle sale parto del Fornaroli. Il direttore Generale Laurelli ha espresso ai donatori la gratitudine dell’Asst per questo significativo atto di generosità. Il reparto di ostetricia e ginecologia ha ricevuto in questi giorni una donazione anche da parte del Rotary: 12mila euro per l’acquisto di un manichino robotizzato per la pratica dei medici. Soldi raccolti durante la sfilata di auto d’epoca Historica tenutasi lo scorso settembre a Corbetta.