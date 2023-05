Il Giro passa da Cassano La festa è sotto la pioggia

Per la cronaca ad aggiudicarsi la tappa è stato Nico Denz, tedesco della Bora-Hansgrohe. E la sorpresa è stata anche nel cambio di maglia rosa, passata sulle spalle di Bruno Armirail della Groupama. Ma a Cassano Magnago a vincere è stata tutta la città. Il passaggio del Giro d’Italia è stata una festa per tutto il territorio, con l’arrivo della quattordicesima tappa perfettamente riuscito nonostante la pioggia caduta per tutta la giornata. Intorno alle 17 la sfilata sul traguardo di via Matteotti, ma la gente già affollava strade e vie da prima di mezzogiorno. "Una grandissima festa dopo tanto lavoro durato quattro mesi che ha coinvolto tutta la città: era il sogno mio e di tutta l’amministrazione", ha detto il sindaco Pietro Ottaviani. Il primo cittadino ha premiato il vincitore di tappa insieme a Vincenzo Nibali, mentre il nuovo leader della classifica è stato premiato dall’assessore alla cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso.

All’arrivo anche il prefetto Salvatore Pasquariello. Cassano Magnago ha accolto il giro con una grande macchia rosa: dai negozi fino alle decorazioni fuori dalle case l’atmosfera non è mancata. Così come i tifosi, tra cui anche il "Gruppo Filini" di Fagnano Olona dedicato al celebre collega di Fantozzi. La festa non ha coinvolto solo Cassano Magnago, ma anche altri centri del basso varesotto. Partita da Sierre in Svizzera, la tappa ha toccato il Passo del Sempione, l’Ossola e il Lago Maggiore per entrare in provincia a Sesto Calende. Vergiate, Mornago, Sumirago, Jerago con Orago, Albizzate, Solbiate Arno, Carnago e Cairate gli altri comuni toccati dalla corsa. L.C.