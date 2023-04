Il garante dei detenuti "Puntiamo sul lavoro come riscatto sociale"

È Pietro Roncari, una lunga esperienza come volontario in carcere, il nuovo garante dei detenuti nella casa circondariale di Busto Arsizio, nominato dal sindaco Emanuele Antonelli. Il garante ha l’obiettivo di "migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale" dei detenuti. L’altra mattina la presentazione in Comune, occasione per delineare il percorso che sarà intrapreso con l’amministrazione. "Bisogna creare occasioni di lavoro" ha detto Roncari, tema fondamentale sottolineato anche dall’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni, che ha annunciato il prossimo passo: la convocazione di un tavolo permanente con tutti gli attori che lavorano per il bene del carcere e delle persone ristrette nella struttura.