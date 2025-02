Il fascino dei tarocchi

Ivana Rigo presenta il libro "Simboli di carta, I tarocchi tra gioco, divinazione e storytelling". L’appuntamento è per stasera alle 21 alla libreria Nuova terra. La pubblicazione comprende libro e carte: un volume di 247 pagine, in cui Marco Monari introduce l’utilizzo del mazzo illustrato da Ivana Rigo, composto da 78 carte (22 arcani maggiori e 56 arcani minori). "I tarocchi sono un viaggio – afferma l’autrice –. Un gioco, un enigma". Rigo è docente in Educazione artistica, disegno e storia dell’arte, è socia dell’Associazione artistica legnanese e dell’Associazione internazionale autori di immagini.