Il corteo per la pace. Dai remigini ai maturandi. In piazza 1.500 studenti

Dai remigini ai maturandi: ieri mattina oltre 1.500 tra alunni e studenti del polo scolastico di Saronno hanno fatto sentire la propria voce chiedendo pace per l’intero mondo.

L’iniziativa è stata organizzata dal coordinamento “Quattro passi di pace“ che, per il terzo anno, ha invitato tutte le scuole saronnesi a scendere in piazza. "Siamo entusiasti della risposta dei bambini e dei ragazzi e anche delle scuole in generale che hanno fatto un grande lavoro di analisi, lettura, riflessione e approfondimento" spiega una dei volontari.

Accompagnati dalle insegnanti, i piccoli sono arrivati in piazza Avis per le 10 da tutte le scuole.

Dopo un momento di musica, ha preso la parola l’assessore Gabriele Musarò (presente con il sindaco Augusto Airoldi e con l’esponente della giunta Franco Casali), che a nome dei ragazzi, dei bimbi e dei presenti ha fatto una significativa sintesi: "Stiamo dicendo tutti insieme che Saronno ripudia la guerra e spero di essere qui per l’ultima volta, perché poi non ci saranno più guerre".

Quindi il corteo è transitato da corso Italia, piazza Libertà, via Portici, via San Cristoforo, via Cavour e quindi ancora in piazza Avis. Qui i bimbi più piccoli hanno letto pensieri e riflessione sulla pace non solo a livello internazionale ma anche a livello di comunità e di famiglia.

Del resto ogni scuola, ogni classe ha portato in piazza un modo diverso per chiedere la pace: c’è chi ha preparato cori, chi bandierine, chi striscioni, chi cartelloni per il cessate il fuoco e chi ha composto lo stesso appello con lettere giganti.

È stata realizzata anche la scritta “pace“ al centro della piazza colorata anche da una lunghissima bandiera arcobaleno.

Un’iniziativa che ha lasciato il segno in città: nonni, genitori e fratellini e sorelline sono venuti a vedere il corteo degli alunni e tanti saronnesi hanno immortalato la presenza in piazza delle scuole, con foto subito condivise sui social.