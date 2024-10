Il Comune chiama Aler e residenti. Fronte congiunto contro il degrado

Il Comune di Nerviano, in collaborazione con Aler, si appresta a lanciare una serie di interventi mirati a contrastare il degrado nel quartiere Gescal. L’obiettivo condiviso è migliorare la vivibilità della zona attraverso azioni concrete, che prenderanno avvio con una pulizia straordinaria delle aree comuni e una rigorosa verifica dello stato di utilizzo dei box e delle strutture presenti. Le operazioni, pianificate su un orizzonte di medio termine, saranno gestite dalla polizia locale in sinergia con gli ispettori di Aler, i quali svolgeranno un ruolo cruciale nel monitoraggio delle criticità e nella supervisione dei lavori.

Questo approccio integrato mira a garantire maggiore efficacia e rapidità nella risoluzione dei problemi. In parallelo agli interventi di pulizia e controllo, l’Amministrazione ha in programma l’avvio di un progetto di coesione sociale, coinvolgendo direttamente i residenti e l’Associazione Don Milani, che da anni opera nel quartiere. Quest’ultimo è un partner chiave per favorire la partecipazione e l’elaborazione di progetti condivisi. L’iniziativa punta a instaurare un dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini, promuovendo attività che rafforzino il senso di comunità e la partecipazione collettiva. "La collaborazione tra istituzioni, associazioni e abitanti sarà determinante per riportare decoro e sicurezza nel quartiere, creando un ambiente più accogliente e vivibile. L’auspicio è che queste iniziative non rimangano episodi isolati, ma siano il seme per una crescente responsabilità collettiva verso la cura e la valorizzazione del proprio territorio" ha spiegato il sindaco di Nerviano, Daniela Colombo. Ad aprile nel quartiere si era organizzato una mostra artistica dove è stato possibile seguire passo per passo la realizzazione dal vivo dell’artista Cheone, il noto writer nervianese celebre per i suoi grandi murales realizzati in mezza Italia. Adulti e bambini sono stati protagonisti dei laboratori di pittura (free painting) e dei workshop a tema.

Christian Sormani