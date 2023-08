"Il Chiosco di Legnano: Un Presidio del Rione"

La signora sta per ritirare una serie di riviste tenute da parte, "mi spiace, non sono riuscita a passare prima, avevo la febbre". C’è chi racconta i suoi malesseri, chi si complimenta per il servizio, chi chiede se vengono fatte le consegne a domicilio. L’edicola di via Ciro Menotti, gestita dai coniugi Patrizia Russo e il marito Rosario, è un presidio del territorio insostituibile, il pretesto per uscire di casa, un confessionale laico a costo zero. "Tra i nostri clienti abbiamo anche tre, quattro novantenni che vengono ogni giorno a comprare il quotidiano", affermano. Il chiosco è in funzione dal 2015, e per fortuna (nostra) il pensionamento della coppia è lontano, "fra sette, otto anni", dicono. "Tante persone ci hanno chiamato per sapere se facciamo le consegne a domicilio, ma non riusciamo, siamo solo in due - riprendono -. Abbiamo accolto unicamente la richiesta di una ditta qui vicino, ma il servizio lo fa una terza persona".

La sveglia a casa Russo suona alle 5.45, l’edicola apre alle 7, Rosario un paio di ore le passa vendendo riviste e giornali nell’ospedale cittadino, dalle 9.30 alle 11.30. Poi la coppia si riunisce e alle 13 si chiude per la pausa pranzo e quindi la giornata di lavoro scivola nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19. Fatta eccezione per quattro giorni, tutto agosto l’edicola è aperta, e svolge un servizio non solo per la città. "Arrivano persone da Cerro e da Canegrate, che non hanno più l’edicolante di riferimento. Oltre a nuovi clienti di Legnano, non solo quelli di Canavesi, ma anche delle edicole chiuse in questi giorni per ferie".

Silvia Vignati