Il bancomat fatto esplodere: 5 nel commando

È caccia ad una banda di professionisti che hanno agito travisati. Erano in cinque, inquadrati dalle telecamere tuttora sotto la visione degli investigatori. Sicuramente esperti nell’uso di materiale esplodente. È questo l’identikit della banda sulla quale si stanno concentrando le attenzioni dei carabinieri della stazione di Magenta che stanno coordinando le indagini visionando le telecamere, non solo della Mps, ma anche quelle dislocate nella zona del centro magentino. L’attività dei militari prosegue anche a scopo preventivo. Al vaglio anche analogie con l’assalto al bancomat di un mese fa a Nerviano. Non si esclude che ad agire sia stata la stessa banda.