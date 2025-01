Idea La Stella per le corse di addestramento

Corse di addestramento al Palio, si torna al passato? Non c’è alcuna comunicazione ufficiale nel merito, ma sembra che si sia trovata la giusta soluzione per correre le prove per il Palio 2025 al Centro Ippico La Stella, come succedeva in passato. Tramontata definitivamente la possibilità di correre a Furato con la Scuderia di Inveruno, le reggenze delle otto Contrade e il Direttivo del Collegio, puntano adesso ad un ritorno di fiamma col Centro Ippico La Stella.

Una scelta che comporta però uno sforzo logistico non di poco conto perchè manca tutto: steccato, fondo e sabbia. La pista è poi invasa dalla vegetazione e deve essere sistemata. Per questo motivo alle contrade è già stato chiesto un contributo operativo per rendere sicura la pista per la corsa dei cavalli. Non tutte le contrade sono però concordi per correre. Qualcuna sta già facendo pressioni per evitare di disputare le prove nel 2025, rimandando tutto al prossimo anno. Giochi di peso politico che riguardano anche l’elezione del gran Maestro del Palio di Legnano. Fronde opposte di pensiero che stanno caratterizzando questi giorni mentre il tempo stringe visto che la prima corsa, come pubblicizzato dal Collegio, si correrà il 16 marzo prossimo.

Il tracciato della Stella è quello realizzato nel 2016, ma va completamente rinnovato per ospitare le quattro date che oltre a quella già detta sono il 6 aprile, 27 aprile e 4 maggio. Sembra invece tramontata l’ipotesi di correre una sola data ad inizio maggio al Mari di Legnano. Sarebbe l’estrema ratio, soltanto se il Legnano calcio decidesse di andare via dal Mari per giocare, almeno così sembra, l’ultima parte di stagione in quel di Caronno Pertusella.

Ch.So.