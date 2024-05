Il super del centro commerciale di Nerviano cambia ancora insegna: arriva un nuovo marchio

Nerviano (Milano), 23 maggio 2024 – Cambierà presto la proprietà del supermercato Bennet all’interno del centro commerciale nervianese della ex Auchan sul Sempione. In arrivo il nuovo marchio: Supermercati Tosano Cerea S.r.l.

Nelle scorse ore l’operazione dell’acquisizione da parte di Supermercati Tosano Cerea S.r.l. di un ramo d’azienda ad insegna "Bennet" nel centro commerciale di Nerviano ha focalizzato l’attenzione anche del comune: "Sappiamo che è in corso una trattativa fra privati - ha ammesso l’assessore Sergio Parini -. Ci hanno chiesto documentazione e stanno portando avanti la cosa".

Il ramo d’azienda interessato dalla cessione ha ad oggetto l’esercizio di vendita al dettaglio sotto forma di grande struttura di vendita oltre all’attività di produzione di pane, l’attività di gastronomia, di macelleria, l’attività di vendita di prodotti alcolici e di vendita di quotidiani e periodici in forza delle autorizzazioni amministrative in essere, di vendita di prodotti audiovisivi, di stoccaggio e deposito oli lubrificanti.

Ovviamente la nuova proprietà ha chiesto il diritto di godere dell’unità immobiliare in cui è situato l’ipermercato, quello di subentrare nelle utenze in essere, del diritto di uso degli impianti in dotazione, degli arredi e delle attrezzature e dei rapporti in essere con gli attuali dipendenti. Il punto vendita presenta una superficie di vendita di attuali 5.923 mq di cui 3.409 del settore merceologico alimentare e 2.514 del settore merceologico non alimentare.

L’operazione si dovrebbe concludere con il trasferimento del ramo d’azienda entro il 9 luglio prossimo.

Il negozio di Nerviano fa parte dei 7 iper rilevati da gruppo Bennet nel 2020 da Auchan retail Italia, in seguito al passaggio della rete Auchan a Conad.

Lo shopping center conta oggi altre 17 insegne e a questo si aggiungono alcuni servizi, come distributore carburanti, free wi-fi, zona relax, nursery, per una superficie lorda affittabile di più di 10 mila metri quadrati. Supermercati Tosano Cerea, con sede a Cerea, in provincia di Verona, è socia Végé dal 2015. L’azienda, fondata da Anerio Tosano nel 1970, comprende attualmente 19 iper, tutti a gestione diretta, 4 mila collaboratori e un assortimento alimentare di 40 mila referenze. Il marchio distributivo opera nelle provincie di Verona, Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara, Padova e Udine.

Secondo i dati camerali il fatturato 2022 ha superato 1 miliardo e 200 milioni di euro, con un utile di poco inferiore ai 50 milioni.